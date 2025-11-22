Renuncia obispo español investigado por presuntos abusos

CIUDAD DEL VATICANO, 22 nov (Reuters) -

El papa León XIV aceptó la renuncia de un obispo en España que está siendo investigado por un presunto caso de abusos, según informó el Vaticano el sábado.

El obispo Rafael Zornoza está siendo investigado por una acusación de abuso sexual de un adolescente en los años 90, que él niega.

Zornoza, que dirigía desde 2011 la diócesis de Cádiz y Ceuta, en el sur de España, es el primer obispo español conocido públicamente que ha sido investigado por el Vaticano por una denuncia de abusos.

En un breve comunicado, el Vaticano se limitó a decir que el papa aceptó la renuncia del obispo. No mencionó la acusación.

A sus 76 años, Zornoza ha superado en un año la edad tradicional de jubilación de los obispos católicos.

La Iglesia lleva décadas sacudida por escándalos de abusos y encubrimiento en todo el mundo, que han dañado su credibilidad y le han costado cientos de millones de dólares en indemnizaciones.

La diócesis de Cádiz y Ceuta dijo este mes que las acusaciones están siendo investigadas por un tribunal eclesiástico convocado en la embajada del Vaticano en España, situada en Madrid.

León XIV, elegido en mayo, ha mantenido dos reuniones con grupos de supervivientes de abusos en el último mes. (Reporte de Joshua McElwee; escrito por Keith Weir; editado en español por Carlos Serrano)