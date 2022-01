Renzi cree que Berlusconi "no tiene posibilidades de ser elegido" presidente y "alguien debería decírselo"

Salvini aclara que el centro-derecha espera a que el ex primer ministro "haga sus reuniones y sus cuentas"

Expresidentes del Constitucional, juristas y filósofos dicen que la candidatura de Berlusconi es "una ofensa a la dignidad" de Italia

MADRID, 17 Ene. 2022 (Europa Press) -

El líder del partido Italia Viva, Matteo Renzi, ha asegurado este lunes que Silvio Berlusconi "no tiene posibilidades de ser elegido" presidente del país transalpino y que "alguien debería decírselo", después de que las formaciones de centro-derecha italianas acordaran que el ex primer ministro es el "adecuado" para ocupar el cargo.

"Berlusconi no tiene posibilidades de ser elegido. Los números no salen", ha indicado Renzi en declaraciones a una emisora de radio italiana, recogidas por la agencia de noticias Adnkronos. "Alguien debería decírselo", ha agregado, antes de apuntar que el ex 'premier' está "rodeado" de hombres que sólo le dicen que "sí".

A su juicio, "incluso para (la líder de Hermanos de Italia, Giorgia) Meloni y (el líder de la Liga, Matteo) Salvini, la de Berlusconi es una operación perdedora".

Para Renzi, el nuevo presidente de Italia debería ser el actual primer ministro, Mario Draghi, que parte como favorito. En caso de que esta opción no se materialice, el líder de Italia Viva ha señalado que el país "necesita encontrar un líder creíble".

Los partidos Liga, Hermanos de Italia, Fuerza Italia, Unión de Centro (UDC), Nosotros con Italia (NCI) y ¡Cambiemos! acordaron el jueves que el ex primer ministro es "la figura adecuada" para ocupar la Presidencia de Italia en sustitución de Sergio Mattarella a partir de febrero.

En este contexto, el líder de Liga, Matteo Salvini, ha aclarado este lunes que el centro-derecha está esperando a que Berlusconi "haga sus reuniones y sus cuentas", al tiempo que se ha comprometido a que su partido, "como fuerza responsable y rectora", presentará un candidato "convincente para muchos, si no para todos".

En declaraciones ante la prensa, Salvini ha precisado que continúa reuniéndose "con gente" y ha advertido de que el partido no acepta "vetos de nadie". Así, ha confirmado que las formaciones de centro-derecha volverán a reunirse para abordar el asunto a mediados de esta semana, "el miércoles o jueves". "La izquierda no tiene números para elegir por sí misma", ha insistido.

Berlusconi, con 85 años y varios frentes judiciales abiertos, viajó el miércoles a Roma para tantear de primera mano sus verdaderas opciones de convertirse en el próximo presidente de Italia, en un escenario donde el nombre que más consenso despierta es el del actual jefe de Gobierno, Mario Draghi, que evita entrar en especulaciones.

Los movimientos se han acelerado en los últimos días, después de que el presidente de la Cámara de Diputados fijase el 24 de enero como día para la elección de un cargo que, pese a ser más simbólico que político, puede marcar el devenir del país en momentos de crisis.

La designación del nuevo presidente recaerá en 1.009 personas --321 senadores, 630 diputados y 58 delegados regionales--. Para ser elegido en alguna de las tres primeras votaciones, el candidato debe obtener al menos dos tercios de los votos (673), mientras que a partir de la cuarta el umbral pasa a la mayoría absoluta (505).

La renuncia de Mattarella a un segundo mandato ha abierto el abanico de opciones sin que haya un aspirante claro. Un 59 por ciento de los italianos apuestan por una figura ajena al enjambre político, en línea con el actual presidente y sus predecesores, según una encuesta publicada este miércoles por el diario 'La Repubblica'.

Una "ofensa a la dignidad de italia"

Por otro lado, expresidentes del Tribunal Constitucional de Italia, juristas, filósofos políticos y personalidades culturales han indicado a los electores del futuro presidente italiano que la candidatura de Berlusconi es "una ofensa a la dignidad" de Italia y de "millones" de ciudadanos italianos.

En un comunicado promovido por la Fundación Basso --un centro internacional de documentación e investigación y de formación y promoción cultural de la sociedad contemporánea, según su página web--, los firmantes han incidido en que el presidente de Italia "debe ser expresión de la unidad nacional, como lo exige (...) la Constitución".

"Silvio Berlusconi, protagonista de un enfrentamiento que durante muchos años dividió a nuestro país, todavía titular de un conspicuo conflicto de intereses, condenado por delitos graves (...) y aún acusado en proceso penal, no reúne los requisitos para poder ejercer las funciones de jefe del Estado", han concluido.