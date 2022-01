Renzi cree que Berlusconi "no tiene posibilidades de ser elegido" presidente y que "alguien debería decírselo"

El líder del partido Italia Viva, Matteo Renzi, ha asegurado este lunes que Silvio Berlusconi "no tiene posibilidades de ser elegido" presidente del país transalpino y que "alguien debería decírselo", después de que las formaciones de centro-derecha italianas acordaran que el ex primer ministro es el "adecuado" para ocupar el cargo.

"Berlusconi no tiene posibilidades de ser elegido. Los números no salen", ha indicado Renzi en declaraciones a una emisora de radio italiana, recogidas por la agencia de noticias Adnkronos. "Alguien debería decírselo", ha agregado, antes de apuntar que el ex 'premier' está "rodeado" de hombres que sólo le dicen que "sí".

A su juicio, "incluso para (la líder de Hermanos de Italia, Giorgia) Meloni y (el líder de la Liga, Matteo) Salvini, la de Berlusconi es una operación perdedora".

Para Renzi, el nuevo presidente de Italia debería ser el actual primer ministro, Mario Draghi, que parte como favorito. En caso de que esta opción no se materialice, el líder de Italia Viva ha señalado que el país "necesita encontrar un líder creíble".

Los partidos Liga, Hermanos de Italia, Fuerza Italia, Unión de Centro (UDC), Nosotros con Italia (NCI) y ¡Cambiemos! acordaron el jueves que el ex primer ministro es "la figura adecuada" para ocupar la Presidencia de Italia en sustitución de Sergio Mattarella a partir de febrero.

Berlusconi, con 85 años y varios frentes judiciales abiertos, viajó el miércoles a Roma para tantear de primera mano sus verdaderas opciones de convertirse en el próximo presidente de Italia, en un escenario donde el nombre que más consenso despierta es el del actual jefe de Gobierno, Mario Draghi, que evita entrar en especulaciones.

Los movimientos se han acelerado en los últimos días, después de que el presidente de la Cámara de Diputados fijase el 24 de enero como día para la elección de un cargo que, pese a ser más simbólico que político, puede marcar el devenir del país en momentos de crisis.

La designación del nuevo presidente recaerá en 1.009 personas --321 senadores, 630 diputados y 58 delegados regionales--. Para ser elegido en alguna de las tres primeras votaciones, el candidato debe obtener al menos dos tercios de los votos (673), mientras que a partir de la cuarta el umbral pasa a la mayoría absoluta (505).

La renuncia de Mattarella a un segundo mandato ha abierto el abanico de opciones sin que haya un aspirante claro. Un 59 por ciento de los italianos apuestan por una figura ajena al enjambre político, en línea con el actual presidente y sus predecesores, según una encuesta publicada este miércoles por el diario 'La Repubblica'.