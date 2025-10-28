Reorganiza su estructura de propiedad y convierte negocio en corporación de beneficio público

OpenAI anunció el martes que ha reorganizado su estructura de propiedad y ha convertido su negocio en una corporación de beneficio público, y una reguladora crucial, la fiscal general de Delaware, dijo que aprobó el plan.

La reestructuración allana el camino para que el creador de ChatGPT pueda obtener ganancias más fácilmente de su tecnología de inteligencia artificial, incluso mientras permanece técnicamente bajo el control de una organización sin fines de lucro.

La fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, afirmó en un comunicado que no se opuso a la propuesta, aparentemente poniendo fin a más de un año de negociaciones y anuncios sobre el futuro de la gobernanza de OpenAI y el poder que los inversores con fines de lucro y su junta directiva sin fines de lucro tendrán sobre la tecnología de la organización.

La empresa también dijo que ha firmado un nuevo acuerdo con su antiguo patrocinador Microsoft, que otorga al gigante del software aproximadamente un 27% de participación en la nueva corporación con fines de lucro de OpenAI, pero cambia algunos de los detalles de su estrecha asociación.

Los fiscales generales de Delaware, donde OpenAI está incorporada, y de California, donde tiene su sede, habían dicho que están investigando los cambios propuestos. La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, no respondió a una solicitud de comentarios.

OpenAI anunció que completó su reestructuración "después de casi un año de diálogo constructivo" con las oficinas en ambos estados.

"OpenAI ha completado su recapitalización, simplificando su estructura corporativa", declaró en un blog Bret Taylor, presidente de la junta directiva de OpenAI. "La organización sin fines de lucro sigue en control de la entidad con fines de lucro y ahora tiene un camino directo hacia recursos importantes antes de que llegue la IAG".

IAG significa inteligencia artificial general, que OpenAI define como "sistemas altamente autónomos que superan a los humanos en la mayoría de los trabajos económicamente valiosos". OpenAI fue fundada como una organización sin fines de lucro en 2015 con la misión de construir de manera segura la IAG para el beneficio de la humanidad.

OpenAI había dicho anteriormente que su propia junta decidirá cuándo se alcanza la IAG, terminando efectivamente su asociación con Microsoft, pero ahora dice que "una vez que OpenAI declare la IAG, esa declaración será verificada por un panel de expertos independiente", y que los derechos de Microsoft sobre los métodos de investigación confidenciales de OpenAI "permanecerán hasta que el panel de expertos verifique la IAG o hasta 2030, lo que ocurra primero".

Microsoft también retendrá algunos derechos comerciales sobre los productos de OpenAI "después de la IAG".

Microsoft emitió el mismo anuncio sobre la asociación revisada el martes, pero declinó hacer más comentarios.

En el futuro, la organización sin fines de lucro se llamará Fundación OpenAI y Taylor dijo que otorgará US$25.000 millones para la salud y la cura de enfermedades y para proteger contra los riesgos de ciberseguridad de la IA. No especificó en qué período de tiempo se distribuirán esos fondos.

Robert Weissman, copresidente de la organización sin fines de lucro Public Citizen, comentó que este arreglo no garantiza la independencia de la organización sin fines de lucro, comparándolo con una fundación corporativa que servirá a los intereses de la entidad con fines de lucro.

Aunque la junta de la organización sin fines de lucro pueda técnicamente seguir en control, Weissman señaló que ese control "es ilusorio porque no hay evidencia de que la organización sin fines de lucro haya impuesto alguna vez sus valores a la entidad con fines de lucro".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.