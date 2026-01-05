Repatrían a italianos muertos en incendio en estación de esquí suiza

Los cuerpos de cinco de los seis italianos fallecidos en el incendio de un bar de una estación de esquí suiza son repatriados este lunes a Italia, constató la AFP.

Los ataúdes fueron transportados desde el centro funerario de Sion hasta el aeropuerto militar de esa misma ciudad del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza.

La llegada a Italia estaba prevista a última hora de la mañana, informaron las autoridades italianas.

Según la investigación, el incendio que calcinó el bar Le Constellation fue provocado por bengalas que prendieron en el sótano del establecimiento, con un saldo de 40 muertos y 119 heridos, principalmente jóvenes.

El domingo por la noche, las autoridades habían logrado identificar a las víctimas mortales.

Se trata de 21 suizos, una franco-suiza y 18 extranjeros de entre 14 y 39 años, anunció la policía de Valais.

Quedan por identificar seis de los 119 heridos.

"Hubo víctimas, heridos, que estaban en estados tan graves que la identificación ha sido hasta ahora muy difícil de realizar", declaró el presidente del gobierno de Valais, Mathias Reynard, al canal francés France Info el lunes.

En Suiza, las autoridades han abierto una investigación penal contra la pareja francesa propietaria del bar, Jacques y Jessica Moretti, por "homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia".

La investigación debe aclarar si las obras llevadas a cabo en el bar cumplían la ley en cuanto a materiales utilizados, vías de evacuación, medios de extinción y sobre todo las normas contra incendios, según las autoridades.