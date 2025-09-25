Rep.Dominicana/Haití.- República Dominicana expulsa a otros 35.000 haitianos durante el mes de agosto

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de República Dominicana han informado de que más de 35.000 ciudadanos procedentes de Haití han sido deportados durante el pasado mes de agosto en el marco de las políticas contra la inmigración puestas en marcha por las autoridades dominicanas y que han supuesto la expulsión de unos 250.000 migrantes en situación irregular durante la primera mitad de año.

La Dirección General de Migración (DGM) ha indicado que en total se han registrado 35.276 expulsiones a lo largo de dicho mes, si bien otros 115.000 haitianos han salido del país por voluntad propia a lo largo de 2025.

Esta política, que refleja un recrudecimiento de la política migratoria, ha sido denunciada por grupos de defensa de los Derechos Humanos al considerar que supone la "estigmatización" de los migrantes y un acto de "persecución" contra personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que huyen de sus países de origen debido a la violencia.

No obstante, el Gobierno sigue impulsando este tipo de medidas, similares a las defendidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha hecho del discurso contra la migración una de sus principales banderas y que aboga por seguir acelerando las deportaciones.

Los datos recabados el pasado mes de junio por las autoridades dominicanas apuntaban a un aumento de en torno al 5,1% de las deportaciones respecto a los datos del mes de abril y un repunte del 19,9% en comparación con los números recabados en marzo.