Repercusión de los aranceles en los consumidores ha sido escasa: Powell

Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Repercusión de los aranceles en los consumidores ha sido escasa: PowellNoah Berger - FR34727 AP

17 sep (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el miércoles que la repercusión de los aranceles en el aumento de los precios para los consumidores ha sido escasa hasta ahora, y que el costo está siendo absorbido en gran medida por las firmas situadas en medio de las cadenas de suministro.

"Está muy claro que hay cierta repercusión", dijo Powell en una rueda de prensa tras la última reunión de política monetaria del banco central.

Las empresas implicadas en el comercio "le dirán que tienen toda la intención de repercutir a su debido tiempo, pero no lo están haciendo ahora", agregó. (Reportaje de Dan Burns, editado en español por Juana Casas)

