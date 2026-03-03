Repercusiones de Irán retrasan aún más perspectivas del mercado sobre próximo recorte tasas Fed

3 mar (Reuters) - Las expectativas de que la Reserva Federal reanude los recortes de tasas de interés ‌antes de septiembre se ‌desvanecieron ⁠aún más el martes, ya que el aumento de los precios del petróleo debido a la guerra aérea entre Estados Unidos ​e Israel ⁠contra ⁠Irán aumentó la preocupación de que las presiones inflacionarias mantuvieran al banco central ​en una postura agresiva.

Los futuros sobre tipos de interés y los ‌valores del Tesoro registraron fuertes ventas por segundo ​día consecutivo tras el lanzamiento de ​ataques aéreos contra Teherán durante el fin de semana, que causaron la muerte del líder histórico del país.

Con el crucial estrecho de Ormuz cerrado al tráfico y el flujo del 20% del crudo mundial interrumpido de forma efectiva por tiempo ​indefinido, los precios del crudo estadounidense han escalado más de un 13% desde el viernes.

Aunque la ⁠economía estadounidense es mucho menos sensible al petróleo que en la crisis de los precios ‌del crudo de la década de 1970, sigue suponiendo un riesgo para la inflación general debido al aumento de los valores de la energía. De hecho, según la AAA, los precios minoristas de la gasolina subieron 10 centavos por galón en las últimas 24 horas, con altas perspectivas de nuevas alzas a corto ‌plazo.

La venta masiva de futuros sobre tasas de interés redujo a alrededor del ⁠35% las perspectivas de un recortes por parte de la Fed en ‌junio, cuando Kevin Warsh, el candidato del presidente Donald Trump ⁠para suceder al presidente de la Fed, ⁠Jerome Powell, presidiría por primera vez una reunión para fijar la política monetaria.

Además, los operadores solo ven actualmente un 55% de probabilidades de que se produzca una baja en julio, frente a más del 70% de los últimos días.

La ‌probabilidad percibida de una mayor ​relajación más allá de una bajada inicial también está disminuyendo, y los operadores de tipos de interés solo valoran en un 56% la probabilidad de una segunda bajada de tasas en diciembre. (Reporte ‌de Dan Burns y Ann Saphir; Editado en Español por Manuel Farías)