Réplica de casa segura, fuente de la CIA y fuerzas especiales: la operación de EEUU para capturar a Maduro

Por Idrees Ali, Erin Banco, Steve Holland y Phil Stewart

WASHINGTON, 3 ene (Reuters) - A las 04:21 de la madrugada del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a través de su plataforma Truth Social: su país había llevado a cabo una audaz misión para capturar al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa.

La acción fue una sorpresa, pero según fuentes conocedoras del asunto, la planificación de una de las operaciones estadounidenses más complejas de los últimos tiempos llevaba tiempo preparándose e incluyó ensayos detallados.

Tropas de élite estadounidenses, incluida la Fuerza Delta del Ejército, crearon una réplica exacta de la casa segura de Maduro y practicaron cómo entrarían en la residencia, fuertemente fortificada.

La CIA tenía un pequeño equipo sobre el terreno desde agosto que fue capaz de proporcionar información sobre el patrón de vida de Maduro y conseguir una captura sin problemas, según una fuente familiarizada con el asunto.

Otras dos fuentes dijeron a Reuters que la agencia de inteligencia también tenía un activo cercano a Maduro vigilando sus movimientos, que estaba listo para señalar su ubicación exacta a medida que se desarrollaba la operación.

Con todas las piezas en su sitio, Trump aprobó la operación hace cuatro días, pero los planificadores militares y de inteligencia le sugirieron que esperara a que mejorara el clima y hubiera menos nubosidad.

En la madrugada del sábado comenzó la misión para capturar a Maduro. Trump, rodeado de sus asesores en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, vio una transmisión en vivo de la operación.

El desarrollo de la operación, que duró horas, se basa en entrevistas con cuatro fuentes cercanas al plan y en detalles revelados por el propio Trump.

"He hecho algunas bastante buenas, pero nunca había visto nada como esto", dijo Trump en Fox News pocas horas después de que se completara la misión.

"OPERACIÓN MASIVA"

El Pentágono ha supervisado una enorme concentración militar de fuerzas en el Caribe, enviando un portaaviones, 11 buques de guerra y más de una docena de aviones F-35. En total, más de 15.000 soldados se han desplazado a la región para lo que fue descrito por funcionarios estadounidenses desde hace tiempo como operaciones antidroga.

Según una de las fuentes, el asesor principal de Trump, Stephen Miller, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el director de la CIA, John Ratcliffe, formaron un equipo que trabajó en el asunto durante meses con reuniones y llamadas telefónicas regulares, a veces diarias. A menudo se reunían también con el mandatario.

A última hora de la noche del viernes y hasta primera hora del sábado, Trump y sus asesores se reunieron mientras varios aviones estadounidenses despegaban y llevaban a cabo ataques contra objetivos dentro y cerca de Caracas, incluidos sistemas de defensa antiaérea, según un funcionario militar de Washington.

Trump dijo al programa "Fox & Friends" de Fox News Channel que el número de aviones estadounidenses implicados fue "masivo".

"Teníamos un avión de combate para cada situación posible", aseguró.

Varias fuentes dijeron a Reuters que, además de aviones de combate, el Pentágono también desplazó silenciosamente a la región aviones cisterna de reabastecimiento de combustible, aviones no tripulados y aparatos especializados en interferencias electrónicas.

Funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que los ataques aéreos alcanzaron objetivos militares. Imágenes tomadas por Reuters en la base aérea de La Carlota, en Caracas, mostraron vehículos militares carbonizados de una unidad antiaérea venezolana.

Mientras se producían los ataques, las Fuerzas Especiales se dirigieron a Caracas fuertemente armadas, incluso con un soplete en caso de que tuvieran que cortar las puertas de acero de la ubicación de Maduro.

Las autoridades no dijeron cómo entraron las tropas en la ciudad, pero un video publicado en las redes sociales por los residentes mostró un convoy de helicópteros sobrevolando Caracas a baja altura.

Una vez que llegaron a la casa de seguridad de Maduro, las tropas, junto con agentes del FBI, se abrieron paso en la residencia, que Trump describió como una "fortaleza (...) muy vigilada".

"Simplemente irrumpieron (...) en lugares en los que realmente no se podía entrar, ya sabes, puertas de acero que fueron puestas allí precisamente por esta razón", dijo Trump. "Los sacaron en cuestión de segundos".

MADURO BAJO CUSTODIA

No está claro cómo pudieron capturar las fuerzas estadounidenses a Maduro y su esposa una vez que entraron en la casa, pero Trump dijo que el líder venezolano intentó llegar sin éxito a una habitación segura.

"Intentó entrar, pero lo acorralaron tan rápido que no pudo hacerlo", comentó Trump.

A medida que se desarrollaba la operación, Rubio empezó a informar a los legisladores de que estaba en marcha. Las notificaciones comenzaron tras el inicio de la operación y no antes, como es habitual para los legisladores clave que desempeñan un papel de supervisión, dijeron funcionarios a Reuters.

Poco se sabe aún de la extracción de Maduro de Caracas. Trump dijo que un helicóptero fue alcanzado, pero pudo regresar.

El líder venezolano fue trasladado en avión al USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio, y será trasladado a Nueva York para ser juzgado.

(Editado en español por Carlos Serrano)