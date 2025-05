REPLY: se anuncia el jurado de la segunda edición del Reply AI Film Festival, que premiará los mejores cortometrajes generados por IA

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--may. 8, 2025--

Reply, grupo internacional especializado en el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la IA y comprometido desde hace tiempo con la exploración de tecnologías emergentes y el fomento de nuevos talentos, anuncia el jurado de la segunda edición delReply AI Film Festival. El concurso internacional está abierto a creativos, cineastas y realizadores de vídeo que deseen experimentar con la producción de cortometrajes mediante herramientas de IA y explorar la continua evolución de la colaboración entre la creatividad humana y la tecnología y el potencial que esta combinación aporta a la narración de historias.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250508135054/es/

The jury for the second edition of the Reply AI Film Festival is announced, which will be held during the 82nd Venice International Film Festival

El jurado estará presidido por Gabriele Muccino, director y guionista italiano conocido por películas como The Pursuit of Happyness y Siete almas. Le acompañarán en el jurado de la segunda edición del Reply AI Film Festival Rob Minkoff, codirector de El rey león y creador de numerosas películas como Stuart Little, La mansión encantada y Mr. Peabody & Sherman; Caleb & Shelby Ward, cofundadores de Curious Refuge, la primera comunidad en línea dedicada a cineastas que emplean IA; y Denise Negri, periodista de SkyTg24 y Sky Arte, y corresponsal de importantes eventos cinematográficos internacionales como los Academy Awards y los festivales de Cannes y Venecia. Los nuevos miembros del jurado de este año son Dave Clark, fundador y director creativo de Promise, una productora centrada en películas, series y formatos innovadores creados en colaboración con algunos de los artistas y escritores de GenAI con más talento del mundo, y Charlie Fink, columnista de Forbes US y experto en realidad aumentada, realidad virtual e IA. El jurado también incluye a Filippo Rizzante, director de tecnología de Reply; Caroline Ingeborn, directora de operaciones de Luma AI, una plataforma para crear imágenes y vídeos 3D de gran realismo; Paolo Moroni, director de Lexus Italia; y Guillem Martinez Roura, director de IA y robótica de ITU AI for Good, la iniciativa de las Naciones Unidas dedicada a aprovechar la IA en beneficio de la sociedad.

El tema elegido para la edición de 2025 es «Generación de emociones», una invitación a explorar cómo la IA puede evocar emociones auténticas y atractivas a través del lenguaje cinematográfico. El jurado evaluará las candidaturas, que deberán enviarse antes del 1 de junio de 2025 a través de la plataforma aiff.reply.com, basándose en la creatividad, la calidad de la producción y el uso de la IA en las distintas fases de desarrollo, desde el guion hasta la posproducción.

Gabriele Muccino comentó: «El Reply AI Film Festival es un evento pionero que muestra la apasionante combinación de tecnología y arte. La IA no sustituye a la creatividad humana, sino que es un catalizador de la innovación. Permitirá a los cineastas explorar nuevos estilos, géneros y narrativas que antes eran inimaginables. Como presidente del jurado del Reply AIFF, me complace formar parte de este viaje, descubrir nuevos talentos y celebrar los atrevidos experimentos que darán forma al futuro del cine. La revolución de la IA no ha hecho más que empezar, y estoy encantado de estar en primera línea de esta explosión creativa ».

«El papel de la IA en el futuro de la industria cinematográfica no consistirá en sustituir a los cineastas, sino en ampliar las posibilidades creativas. Se convertirá en una herramienta de colaboración creativa que ayudará a los cineastas a visualizar ideas más rápidamente, experimentar con mayor libertad y dar vida a historias ambiciosas con menos limitaciones. Desde la preproducción hasta la posproducción, la IA agilizará los flujos de trabajo y democratizará el acceso a potentes herramientas, lo que abrirá las puertas a historias más diversas y audaces. Pero la esencia del cine siempre será humana, porque la IA no puede sentir la alegría, la pérdida o el amor. No ha vivido las historias que contamos. Si se usa con intención, la IA no mermará la creatividad, sino que la elevará », afirmó Dave Clark, fundador y director creativo de Promise.

« Estamos encantados de lanzar la segunda edición del AI Film Festival porque creemos en la importancia de crear espacios y oportunidades para experimentar con tecnologías emergentes », dijo Filippo Rizzante, director de tecnología de Reply. « El éxito de la primera edición, con más de 1000 cortometrajes presentados de 59 países, destaca el interés generalizado, no solo entre las generaciones más jóvenes, por las iniciativas que desafían tanto las habilidades técnicas como creativas ».

Además de seleccionar los cortometrajes originales más destacados, el jurado también otorgará dos premios especiales que son nuevos en esta edición: el Lexus Visionary Award, que reconoce la producción más visionaria e innovadora que integra con éxito la tecnología, el diseño y el avance, en línea con los valores que siempre han guiado la visión de Lexus sobre la creatividad; y el AI for Good Award, patrocinado en colaboración con la International Telecommunication Union (ITU), que reconoce el mejor cortometraje que haga hincapié en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Paolo Moroni, director de Lexus Italia, ha comentado: « Es un honor formar parte del jurado de este festival, que nos invita a explorar cómo la IA puede acelerar la creación de emociones auténticas y atractivas a través del lenguaje cinematográfico al combinar innovación, creatividad y visión de futuro. Al igual que Lexus, con quien comparte valores como la innovación, la creatividad y la visión de futuro, este certamen celebra la evolución del cine y la capacidad de la tecnología para contribuir a la generación de emociones profundas, al ampliar constantemente los límites de la imaginación ».

«Me complace unirme al Reply AI Film Festival como miembro del jurado y presentar el "AI for Good Award". Este festival es una oportunidad única para mostrar el potencial creativo de las tecnologías de IA generativa al contar historias. Estoy deseando ver cómo los cineastas emplean la IA para narrar historias convincentes, destacando la importancia del desarrollo sostenible. La IA puede ser una poderosa herramienta para impulsar un cambio positivo, y me emociona ver cómo el festival inspirará nuevas ideas e innovaciones». dijo Guillem Martinez Roura , responsable de IA y robótica en «AI for Good» de ITU

Se invitará a los creadores de las obras preseleccionadas a un acto inaugural, organizado por Reply y Mastercard, que tendrá lugar en septiembre en Venecia y en el que se anunciarán oficialmente los tres ganadores finales.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] está especializada en el diseño e implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Reply es una red de empresas altamente especializadas que apoyan a grupos industriales europeos clave que operan en los sectores de telecomunicaciones y medios de comunicación, industria y servicios, banca, seguros y administración pública en la definición y desarrollo de modelos de negocio habilitados para los nuevos paradigmas de big data, computación en la nube, medios digitales e Internet de las cosas. Los servicios de respuesta incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250508135054/es/

CONTACT: Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761

KEYWORD: ITALY EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT OTHER ENTERTAINMENT TECHNOLOGY FILM & MOTION PICTURES AUDIO/VIDEO EVENTS/CONCERTS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOURCE: Reply

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 05/08/2025 08:30 PM/DISC: 05/08/2025 08:29 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250508135054/es