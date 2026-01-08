Reportan apagón de internet en Irán mientras persisten las protestas

DUBÁI, 8 ene (Reuters) -

El grupo de monitorización de internet NetBlocks dijo el jueves que se reportó un apagón nacional de la red en Irán, en medio de las protestas por las dificultades económicas en todo el país.

No había más información disponible de inmediato sobre la interrupción del servicio de internet.

Testigos en la capital, Teherán, y en las ciudades de Mashhad e Isfahán dijeron a Reuters que los manifestantes se reunieron nuevamente en las calles el jueves, coreando consignas contra el Gobierno clerical de la República Islámica.

Reza Pahlavi, hijo exiliado del difunto Sha de Irán derrocado en la Revolución Islámica de 1979, llamó el miércoles en un video publicado en X a realizar más protestas. Publicaciones en las redes sociales, que Reuters no pudo verificar de forma independiente, dijeron que los manifestantes corearon consignas a favor de Pahlavi en varias ciudades y pueblos de Irán. Sin embargo, los medios estatales iraníes dijeron que las ciudades de todo el país estaban tranquilas.

Las protestas actuales, la mayor ola de disidencia en tres años, comenzaron el mes pasado en el Gran Bazar de Teherán, en medio de la caída libre de la moneda, el rial.

Desde entonces, los disturbios se han extendido a todo el país en un contexto de una angustia cada vez más profunda por las privaciones económicas derivadas de la creciente inflación impulsada por la mala gestión y las sanciones occidentales, y las restricciones a las libertades políticas y sociales.

Teherán sigue bajo presión internacional y el presidente Donald Trump ha amenazado con ayudar a los manifestantes si las fuerzas de seguridad disparan contra ellos, siete meses después de que fuerzas israelíes y estadounidenses bombardearan instalaciones nucleares iraníes.