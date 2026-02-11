Reportan cánticos en Teherán contra autoridades iraníes en víspera de aniversario de la revolución

Algunos residentes en Teherán corearon el martes consignas contra las autoridades iraníes y el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, en la víspera de la conmemoración anual más significativa de la revolución islámica de 1979, según imágenes publicadas en redes sociales.

Irán se ha visto sacudido por una serie de protestas en el último mes que fueron sofocadas por las fuerzas de seguridad, y que los activistas condenaron como una represión sin precedente por parte de las autoridades.

Aunque en las dos últimas semanas ha habido pocos reportes de protestas, residentes salieron este martes en la noche a los balcones para corear consignas como: "Muerte a Jamenei", "Muerte al dictador" y "Muerte a la república islámica".

Videos de esas manifestaciones fueron compartidos por canales de monitoreo muy seguidos en plataformas como Telegram, X, Vahid Online y Memlekate. AFP no pudo verificar de inmediato estos videos.

Los cánticos se produjeron mientras las autoridades lanzaban fuegos artificiales para marcar la víspera del 22 bahman del calendario iraní (11 de febrero de 1979). Este día conmemora el aniversario de la caída del último sah y la asunción formal al poder del ayatolá Ruholá Jomeiní, antecesor de Jamenei.

Las recientes protestas contra las autoridades islámicas comenzaron con manifestaciones por la crisis económica, pero derivaron en un movimiento más amplio en uno de los mayores desafíos desde la revolución de 1979.

De acuerdo con el grupo con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA), más de 6.900 personas, entre ellas 6.490 manifestantes, murieron durante las protestas. También se reportaron más de 52.600 arrestos.