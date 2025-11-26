Reportan desaparición de dos agentes de inteligencia en el oeste de México

Dos agentes de inteligencia que realizaban investigaciones en el estado mexicano de Jalisco (oeste), con fuerte presencia de bandas de narcotraficantes, se encuentran desaparecidos, denunció este miércoles la Secretaría de Seguridad federal.

Una nota de prensa de la dependencia detalló que los agentes se dirigían a la ciudad de Guadalajara, la capital de ese estado, en un vehículo oficial cuando se perdió contacto con ellos.

"Dos elementos de esta institución, quienes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco, se encuentran en calidad de no localizados", detalló la institución.

En ese estado surgió el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos del país y que ha lanzado ataques directos contra las fuerzas de seguridad.

El vehículo en el que viajaban fue localizado en Zapopan, un municipio metropolitano de Guadalajara donde han sido capturados presuntos criminales y se han localizado fosas clandestinas con numerosos cadáveres.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, ha reforzado las tareas de inteligencia para combatir a los cárteles desde que asumió el cargo, hace poco más de un año.

En junio de 2020, cuando era jefe de la policía de Ciudad de México, García Harfuch resultó herido en un espectacular atentado en momentos en que circulaba en su vehículo oficial por el céntrico Paseo de la Reforma.

En el hecho, dos de sus guardias y una mujer que pasaba por la zona murieron. Señaló como responsable del ataque al CJNG, designado este año como organización terrorista por Estados Unidos.

