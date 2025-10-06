Reportan desaparición de sacerdote en el estado mexicano de Guerrero

Autoridades eclesiásticas denunciaron este lunes la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en un poblado del estado mexicano de Guerrero (sur), golpeado por la violencia del crimen organizado.

Un comunicado de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa detalló que el religioso se desempeñaba provisionalmente como párroco de la iglesia de San Cristóbal de Mezcala, localidad de unos 5000 habitantes enclavada en una cadena montañosa.

El boletín detalla que ya se reportó a las autoridades la desaparición del religioso.

Una ficha lanzada por la Comisión de Búsqueda estatal detalló que Pantaleón Estrada, de 58 años, fue visto por última vez el pasado sábado en el municipio de Cocula, en la misma zona montañosa en la que actúan bandas de criminales.

México es golpeado desde hace casi dos décadas por una ola de violencia ligada al crimen organizado en medio de la cual varios religiosos han sido asesinados, entre ellos dos párrocos de Guerrero que fueron ultimados a balazos en 2018.

Ante las sangrientas disputas entre bandas rivales y los continuos secuestros, robos y extorsiones a pobladores, algunos religiosos católicos destacados en Guerrero han fungido como negociadores en un intento por alcanzar una tregua.

Uno de ellos es Salvador Rangel, quien hasta 2022 fue obispo de Chilpancingo-Chilapa y tras fungir como mediador entre criminales fue víctima de un secuestro de unas horas en abril de 2024.

sem/jla/dga