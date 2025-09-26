Reportan desaparición en México de venezolana relacionada con músico colombiano asesinado

Una venezolana relacionada con el cantante colombiano B King, asesinado en México junto con otro músico de su país, está reportada como desaparecida en la capital mexicana, según una ficha de búsqueda difundida este viernes.

La modelo Angélica Torrini, que en sus redes sociales se presenta como Angie Miller, fue vista por última vez el pasado martes en un sector del sur de Ciudad de México, según el reporte de la fiscalía local.

En su cuenta de Instagram, la venezolana aparece con Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King y quien viajó a México para una serie de presentaciones junto con DJ Regio Clown, cuyo nombre real es Jorge Herrera.

Ambos músicos fueron vistos por última vez en la capital mexicana el 16 de septiembre y el pasado lunes sus cadáveres fueron localizados en un municipio del vecino Estado de México.

Según medios locales, Torrini, de 29 años, vive en Ciudad de México, es modelo y tiene una hija. Tras la desaparición de los músicos colombianos, en sus redes sociales lanzó mensajes para ayudar a su localización.

“Mi colombiano favorito”, escribió la joven en un video del 11 de septiembre en el que aparece bailando con B King, quien compartió la publicación en su propia cuenta.

En declaraciones a la emisora colombiana W Radio, Juan Camilo Gallego, manager de B King, declinó comentar sobre la desaparición de Torrini y dijo estar escondido porque teme por su vida.

“No voy a regresar a Colombia, ya pedí asilo político en varios países”, dijo Gallego, quien viajó a México con los músicos y fue quien denunció su desaparición.

El manager desestimó versiones de la prensa mexicana en el sentido de que el crimen estaría relacionado con un cártel de las drogas.

El asesinato, que ha ocupado grandes espacios en medios colombianos y mexicanos, es investigado por las fiscalías de la capital y del Estado de México, que han declinado brindar detalles de las pesquisas.

sem/dg