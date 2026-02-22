Reportan incendios de vehículos y bloqueos en Jalisco, México, tras operación de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, 22 feb (Reuters) - Una operación de fuerzas federales desató incendios de vehículos y bloqueos de carreteras en el estado de Jalisco, al oeste de México, informó el gobernador, Pablo Lemus Navarro, al ordenar un despliegue para recuperar la seguridad en la zona.

El funcionario dijo que un operativo en la ciudad de Tepalpa provocó enfrentamientos en ese sector y otras zonas de Jalisco, en donde personas desconocidas quemaron vehículos y los atravesaron en las vías para impedir la acción de las autoridades.

"He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población", afirmó Lemus en su cuenta de X.

El funcionario no especificó el objetivo de la operación de las fuerzas federales ni identificó a los responsables de los bloqueos e incendios de vehículos.

Medios de comunicación y usuarios de redes sociales también reportaron incendios de automóviles en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Incidentes similares también se reportaron por redes sociales desde los estados de Colima, Michoacán y Tamaulipas, sin confirmación por parte de las autoridades. (Reporte de Daniel Becerril. Escrito por Luis Jaime Acosta)