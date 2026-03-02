Reportan por segundo día enfrentamientos cerca de la embajada de EE. UU. en Bagdad

Decenas de manifestantes se enfrentaron el lunes, por segundo día consecutivo, a las fuerzas de seguridad cerca de la embajada estadounidense en Bagdad, constató un periodista de la AFP

Iraquíes que protestaban contra los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Irán lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad que protegían el acceso a la Zona Verde, un área fuertemente protegida y donde se encuentra la embajada

Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos

La embajada de Estados Unidos reiteró el lunes que las manifestaciones "pueden volverse violentas" y exhortó a sus ciudadanos a evitar las aglomeraciones

Las autoridades acusaron el domingo a manifestantes de haber disparado munición real y herido a miembros de las fuerzas de seguridad

El altercado ocurrió cuando una multitud enfurecida trató de asaltar la Zona Verde, tras el anuncio de la muerte del ayatolá Ali Jamenei en el ataque de Estados Unidos e Irán contra Teherán