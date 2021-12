Reporte: Mujeres y niños asesinados en Myanmar

BANGKOK (AP) — Fuerzas de Myanmar sacaron de sus casas a habitantes de una aldea, al parecer incluyendo mujeres y niños , mataron a tiros a más de 30 de ellos y quemaron los cuerpos, denunciaron testigos el sábado.

El suceso habría ocurrido en Mo So village, una aldea en las afueras de Hpruso en el estado de Kayah, donde los refugiados estaban protegiéndose de una ofensiva militar. Las fotos de lo ocurrido aparecieron en las redes sociales de Myanmar, incrementando la ira contra los militares, que tomaron el poder en un golpe de Estado en febrero.

No fue poosible verificar las versiones de manera independiente. Las fotos muestran cadáveres incinerados en tres vehículos incendiados.

Un aldeano quien dijo haber ido al lugar relató a The Associated Press que las víctimas huían de combates el viernes entre el ejército y grupos de resistencia armada cerca de la aldea Koi Ngan, justo al lado de Mo So. Añadió que las víctimas fueron asesinadas tras ser arrestadas por los soldados cuando se dirigían a campamentos de refugiados en el sector occidental del pueblo.

El gobierno no ha formulado comentarios, pero el diario estatal Myanma Alinn reportó el sábado que los combates cerca de Mo So estallaron el viernes cuando miembros del grupo guerrillero Partido Progresista Nacional Karenni manejaron en vehículos “sospechosos” y atacaron a las fuerzas de seguridad tras ignorar la voz de alto.

El diario reportó que los rebeldes eran nuevos reclutas que iban a un entrenamiento, y que los siete vehículos que usaban fueron incendiados. No dio más detalles.