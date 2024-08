Reporte: Padre del delantero español Yamal está en hospital tras ser apuñalado

BARCELONA, España (AP) — El padre del joven astro del fútbol español Lamine Yamal se encontraba hospitalizado el miércoles, tras ser apuñalado cerca de Barcelona.

El periódico español La Vanguardia citó a fuentes oficiales no identificadas, según las cuales, Mounir Nasraoui recibió múltiples heridas punzocortantes.

Según el rotativo, Nasraoui se encuentra grave pero estable. El reporte añade que ya se habían realizado algunos arrestos relacionados con el incidente, sin revelar más detalles al respecto.

La policía local no respondió inmediatamente a una petición de información o comentario que le hizo The Associated Press.

España gano el Campeonato Europeo en julio, con Yamal, como parte importante del equipo, al asistir a Nico Williams en el primer gol de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en la final. Además Yamal ganó el reconocimiento al Mejor Jugador Joven un día después de cumplir 17 años.

AP