Reportera de la bbc afirma que rusia le dijo que no vuelva nunca; moscú lo niega

MOSCÚ, 14 ago (Reuters) - Una periodista de la BBC dijo el sábado que Rusia la está expulsando y le había dicho que no podría regresar jamás, algo que calificó como un trato "devastador" que muestra que el país del que informó durante años se está encerrando en sí mismo.

En una medida inusual en un momento de relaciones bilaterales ya de por sí pobres, Rusia dijo que Sarah Rainsford, una de las dos corresponsales de lengua inglesa de la cadena ​​británica en Moscú, será enviada de vuelta a su país tras la negativa de Londres a otorgar visas a periodistas rusos.

En una entrevista con la BBC, Rainsford dijo que estaba impactada por la decisión, que sintió que forma parte de un juego diplomático más amplio en un momento en que los lazos de Rusia con Occidente están en decadencia.

La decisión de no renovar su visa rusa más allá de fines de este mes parece técnica, pero no lo fue, señaló.

"Me están expulsando", dijo. "(Los funcionarios rusos) me han dicho que no puedo volver nunca. Es devastador personalmente".

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, negó que la reportera tuviera que dejar Rusia para siempre. "No le dijeron eso", escribió Zakharova en redes sociales.

Rusia dice que advirtió a Londres muchas veces de que respondería a lo que califica como una persecución de los periodistas rusos relacionada con visas en Reino Unido.

"Si a un corresponsal ruso se le otorga una visa, Sarah también la obtendría", dijo Zakharova.

(Reporte de Andrew Osborn; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters