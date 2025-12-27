Reprenden a diplomática chilena por apoyar "autodeterminación" de Rapa Nui

La polémica fue originada por una foto que la diplomática difundió en que aparecía un vistoso cartel con el mensaje y que fue replicado por ella también en inglés: "Self-determination for Rapa Nui", el pasado 23 de diciembre.

Consultado por medios de prensa locales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile declaró hoy que "el 24 de diciembre se tomó conocimiento de la foto publicada, ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó, reconoció el error y sacó la foto de las redes sociales".

El que fuera embajador del fallecido expresidente Sebastián Piñera, Roberto Ampuero, indicó a El Líbero que se trata de un hecho "grave porque un embajador habla siempre en nombre de su país" e instó al presidente Boric a tomar cartas en el asunto.

Mientras que el expresidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, Francisco Devia, señaló que Pakarati es funcionaria del gobierno de Chile "no de una isla en particular o de una etnia".

En una columna de opinión publicada en Radio Cooperativa aseguró que la publicación de semejante mensaje "debería implicar la remoción inmediata" de su cargo.

De ascendencia Rapa Nui, Pakarati fue jefa de protocolo del presidente Gabriel Boric y llamó la atención de la prensa internacional en el cambio de mando (en marzo de 2022) y en otras ceremonias pues siempre lució vestimenta tradicional de la también conocida como Isla de Pascua.

Es diplomática de carrera, con un magíster en Relaciones Internacionales, justamente en Nueva Zelanda y fue designada embajadora en ese país en marzo de 2024 y también cumple labores como embajadora concurrente en Islas Cook, Niue y Fiyi. (ANSA).