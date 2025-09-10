Represalias arancelarias de China afectarán a los productores porcinos de la UE

Por Gus Trompiz

PARÍS, 10 sep (Reuters) -

Los productores europeos de carne de cerdo se enfrentan a una reducción de sus márgenes de beneficio después de que China, su mayor mercado, impusiera derechos "antidumping" de hasta el 62,4% a las importaciones de productos porcinos de la UE.

Los aranceles provisionales, que entraron en vigor el miércoles, afectan a exportaciones anuales por valor de más de US$2000 millones y amenazan con erosionar los márgenes del sector porcino de la Unión Europea.

China representa una cuarta parte de las exportaciones de carne de cerdo de la UE. Los envíos a China aumentaron un 4% en el primer semestre de 2025, tras tres años de descenso.

Los despojos —como orejas, morros y pezuñas— representan más de la mitad de estas exportaciones, según Rabobank. Estos artículos son populares en China, pero tienen una demanda limitada en otros lugares, lo que deja a los productores europeos pocos mercados alternativos.

"Seguiremos exportando, pero a menor precio", afirmó Thierry Meyer, vicepresidente de la agrupación francesa de la industria porcina Inaporc.

Advirtió que los aranceles, combinados con un euro más fuerte, podrían presionar a los exportadores y reducir los precios en granja, lo que podría frenar la producción porcina en Europa.

El sector había empezado a recuperarse recientemente, favorecido por la caída de los costes de los piensos y la energía. Los nuevos aranceles amenazan ahora esa recuperación.

El viernes, el Ministerio de Comercio chino dijo que una investigación preliminar había encontrado pruebas de "dumping" que perjudicaban a sus productores nacionales.

La investigación y los aranceles se consideran una represalia por los gravámenes de la UE a los vehículos eléctricos chinos, en el marcado de las tensiones comerciales que también ha llevado a Pekín a investigar el brandy y los productos lácteos europeos.

Los productores europeos de carne de cerdo esperaban que la decisión de Pekín de prorrogar seis meses la investigación en junio permitiera resolver el conflicto de los vehículos eléctricos. (Reporte de Gus Trompiz en París, Emma Pineda en Madrid, Søren Sirich Jeppesen en Copenhague y Ella Cao en Pekín; edición de Nina Chestney y Emelia Sithole-Matarise; editado en español por Tomás Cobos)