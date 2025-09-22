Represalias arancelarias son menores de lo que se temía: Musalem de la Fed

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - Las represalias extranjeras contra los aranceles estadounidenses han sido mucho menores de lo que se temía, dijo el lunes el presidente de la Fed de Saint Louis, Alberto Musalem, quien espera que el impacto de los gravámenes a la importación en la inflación se desvanezca al cabo de dos o tres trimestres.

"Había preocupación por grandes represalias (...) hasta ahora, las represalias han sido más modestas, o casi inexistentes, en comparación con lo que se esperaba", dijo Musalem en la Brookings Institution.

"Espero que los efectos de los aranceles sobre la inflación se desvanezcan en los próximos dos o tres trimestres", remarcó.

