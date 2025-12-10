Representante comercial de EE. UU. dice que tiene sentido tratar por separado con Canadá y México

WASHINGTON, 10 dic (Reuters) - El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el miércoles que tenía sentido discutir por separado los asuntos comerciales con Canadá y México, dadas las diferencias en las relaciones de comercio con ambos.

Greer dijo en un evento organizado por el Atlantic Council que el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC), negociado durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, podría ser abandonado, revisado o renegociado durante la revisión de 2026 que considera el pacto.

"Todas esas cosas están sobre la mesa", dijo, y agregó que podría haber ciertas áreas en las que las discusiones trilaterales podrían tener sentido, incluido el estado de derecho.

(Reporte de Andrea Shalal. Edición en español de Javier López de Lérida)