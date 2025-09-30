Representante comercial de EEUU dice que negociación con Canadá y México será bilateral, no trilateral

30 sep (Reuters) -

Las conversaciones comerciales de Estados Unidos con Canadá y México probablemente serán bilaterales en el futuro, más que trilaterales, dijo el martes el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, lo que señala un cambio fundamental en el enfoque del Gobierno de Donald Trump al embarcarse en la renegociación de un acuerdo de libre comercio de América del Norte (T-MEC).

Greer también dijo que su agencia estaba discutiendo el incumplimiento de México con el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá antes del proceso de renegociación.

