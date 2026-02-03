Representante Comercial EEUU: Corte Suprema comprende lo mucho que está en juego en caso aranceles
WASHINGTON, 3 feb (Reuters) -
La Corte Suprema se está tomando su tiempo para dictar sentencia sobre un caso que cuestiona la legalidad de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, dada la "enorme" importancia que tiene, dijo el martes el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
Cuando se le preguntó por qué el tribunal aún no se había pronunciado sobre el caso, Greer respondió a la CNBC que se habían recaudado grandes ingresos gracias a los aranceles y que los demandantes no tenían "un caso claro".
"Hemos construido un nuevo orden comercial sobre la base de estos aranceles", afirmó. "Por lo tanto, lo que está en juego es enorme, y creo que el tribunal (...) está siendo muy cuidadoso y considerado a la hora de abordar esta cuestión de extremo interés nacional". (Reporte de Andrea Shalal, Susan Heavey y David Lawder. Editado en español por Javier Leira)