Representante Comercial EEUU: Corte Suprema comprende lo mucho que está en juego en caso aranceles

WASHINGTON, 3 feb (Reuters) -

La Corte Suprema se ⁠está tomando ⁠su tiempo para dictar sentencia sobre un caso que ⁠cuestiona ‌la legalidad ​de los aranceles generalizados del ​presidente Donald Trump, dada la "enorme" ‌importancia que tiene, ‌dijo el ​martes el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Cuando se le preguntó por qué el tribunal aún no se había pronunciado sobre el ⁠caso, Greer respondió a la CNBC ​que se habían recaudado grandes ingresos gracias a los aranceles y que los demandantes no tenían "un caso claro".

"Hemos construido un nuevo ⁠orden comercial sobre la base de estos ​aranceles", afirmó. "Por lo tanto, lo que está en juego es enorme, ‍y creo que el tribunal (...) está siendo muy cuidadoso y considerado a la hora de abordar esta ​cuestión de extremo interés nacional". (Reporte de Andrea Shalal, Susan Heavey y David Lawder. Editado en ‍español por Javier Leira)