Representante comercial EEUU espera investigaciones bajo artículo 301 a mayoría de socios comerciales
WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el viernes que su oficina iniciará varias investigaciones nuevas en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que incluirán a la mayoría de los principales socios comerciales y áreas como la fijación de precios de productos farmacéuticos.
Greer dijo que la administración confiaba en que todos los acuerdos comerciales negociados por el presidente Donald Trump seguirían en vigor tras la decisión del viernes de la Corte Suprema de derogar los aranceles que oscilaban entre el 10% y el 50% impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
La Administración Trump ha advertido durante meses a los socios comerciales extranjeros y a la comunidad empresarial que utilizaría herramientas alternativas para abordar sus preocupaciones comerciales si se anulaban los aranceles de la IEEPA.
"Nuestros socios han respondido y han participado en negociaciones y acuerdos de buena fe a pesar del litigio pendiente, y estamos seguros de que todos los acuerdos comerciales negociados por el presidente Trump seguirán en vigor", afirmó Greer.
La decisión de la Corte Suprema solo afectó a los denominados aranceles recíprocos y por el tráfico de fentanilo de Trump, dijo, y añadió que los amplios aranceles impuestos en virtud de otras leyes siguen en vigor.
La administración ha alcanzado acuerdos comerciales marco con una docena de países y ha firmado acuerdos con otros siete, según el Consejo de Relaciones Exteriores.
El viernes, Trump impuso un arancel de importación global temporal del 10% durante 150 días y afirmó que ordenaría al USTR abrir nuevas investigaciones en virtud del Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, pero no dio más detalles.
Greer dijo que las nuevas investigaciones podrían abordar áreas de interés como el exceso de capacidad industrial, el trabajo forzoso, las prácticas de fijación de precios de los productos farmacéuticos y la discriminación contra las empresas tecnológicas y los productos digitales estadounidenses.
Otras áreas de interés podrían ser los impuestos a los servicios digitales, la contaminación oceánica y las prácticas comerciales relacionadas con los productos del mar, el arroz y otros artículos, añadió Greer.
El USTR planeaba acelerar el calendario de las investigaciones, dijo, y añadió que los aranceles eran una herramienta disponible si se descubrían prácticas comerciales desleales.
Greer dijo que su oficina continuaría con las investigaciones del Artículo 301, en las que participan Brasil y China, entre otros, y que también podrían dar lugar a aranceles si se descubrían prácticas comerciales desleales. (Reporte de Andrea Shalal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)