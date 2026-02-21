Representante comercial EEUU espera investigaciones bajo artículo 301 a mayoría de socios comerciales

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el viernes que su oficina iniciará ‌varias investigaciones nuevas en ‌virtud ⁠del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que incluirán a la mayoría de los principales socios comerciales y áreas como la fijación de precios ​de productos ⁠farmacéuticos.

Greer ⁠dijo que la administración confiaba en que todos los acuerdos comerciales negociados por el presidente ​Donald Trump seguirían en vigor tras la decisión del viernes de la Corte Suprema de ‌derogar los aranceles que oscilaban entre el 10% ​y el 50% impuestos en virtud de ​la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La Administración Trump ha advertido durante meses a los socios comerciales extranjeros y a la comunidad empresarial que utilizaría herramientas alternativas para abordar sus preocupaciones comerciales si se anulaban los aranceles de la IEEPA.

"Nuestros socios han respondido y han participado en negociaciones y acuerdos ​de buena fe a pesar del litigio pendiente, y estamos seguros de que todos los acuerdos comerciales negociados por el presidente ⁠Trump seguirán en vigor", afirmó Greer.

La decisión de la Corte Suprema solo afectó a los denominados aranceles recíprocos y por ‌el tráfico de fentanilo de Trump, dijo, y añadió que los amplios aranceles impuestos en virtud de otras leyes siguen en vigor.

La administración ha alcanzado acuerdos comerciales marco con una docena de países y ha firmado acuerdos con otros siete, según el Consejo de Relaciones Exteriores.

El viernes, Trump impuso un arancel de importación global temporal del 10% durante 150 días y afirmó que ‌ordenaría al USTR abrir nuevas investigaciones en virtud del Artículo 301 de la Ley de Comercio de ⁠1974, pero no dio más detalles.

Greer dijo que las nuevas investigaciones podrían abordar áreas ‌de interés como el exceso de capacidad industrial, el trabajo forzoso, las ⁠prácticas de fijación de precios de los productos farmacéuticos y ⁠la discriminación contra las empresas tecnológicas y los productos digitales estadounidenses.

Otras áreas de interés podrían ser los impuestos a los servicios digitales, la contaminación oceánica y las prácticas comerciales relacionadas con los productos del mar, el arroz y otros artículos, añadió Greer.

El USTR planeaba acelerar el calendario ‌de las investigaciones, dijo, y añadió que ​los aranceles eran una herramienta disponible si se descubrían prácticas comerciales desleales.

Greer dijo que su oficina continuaría con las investigaciones del Artículo 301, en las que participan Brasil y China, entre otros, y que también podrían dar lugar a aranceles si ‌se descubrían prácticas comerciales desleales. (Reporte de Andrea Shalal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)