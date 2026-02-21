Representante comercial EEUU espera investigaciones bajo artículo 301 a mayoría de socios comerciales
WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el viernes que su oficina iniciará varias investigaciones nuevas en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que incluirán a la mayoría de los principales socios comerciales y áreas como la fijación de precios de productos farmacéuticos.
Greer dijo que la administración del presidente Donald Trump confiaba en que todos los acuerdos comerciales negociados por el mandatario republicano seguirían en vigor tras la decisión del viernes de la Corte Suprema de derogar los aranceles que oscilaban entre el 10% y el 50% impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Afirmó que las nuevas investigaciones podrían abordar áreas de interés como el exceso de capacidad industrial, el trabajo forzoso, las prácticas de fijación de precios de los productos farmacéuticos y la discriminación contra las empresas tecnológicas y los productos digitales estadounidenses. (Reporte de Andrea Shalal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)