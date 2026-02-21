Representante comercial EEUU espera investigaciones bajo artículo 301 a mayoría de socios comerciales

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - El representante comercial de Estados ‌Unidos, Jamieson ‌Greer, ⁠dijo el viernes que su oficina iniciará varias investigaciones ​nuevas ⁠en ⁠virtud del artículo 301 de la Ley ​de Comercio de 1974, que ‌incluirán a la mayoría ​de los ​principales socios comerciales y áreas como la fijación de precios de productos farmacéuticos.

Greer dijo que la administración del presidente ​Donald Trump confiaba en que todos los ⁠acuerdos comerciales negociados por el mandatario republicano ‌seguirían en vigor tras la decisión del viernes de la Corte Suprema de derogar los aranceles que oscilaban entre el 10% y el 50% ‌impuestos en virtud de la Ley de Poderes ⁠Económicos de Emergencia Internacional.

Afirmó ‌que las nuevas investigaciones ⁠podrían abordar áreas de ⁠interés como el exceso de capacidad industrial, el trabajo forzoso, las prácticas de fijación de precios de ‌los productos farmacéuticos ​y la discriminación contra las empresas tecnológicas y los productos digitales estadounidenses. (Reporte de Andrea Shalal; ‌Editado en Español por Ricardo Figueroa)