Representante de Comercio de EEUU dice que no ve que carne vacuna importada inunde el mercado local

WASHINGTON, 22 oct (Reuters) - El Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el miércoles que no ve toneladas de carne de vacuno entrando en el país, días después de que el presidente Donald Trump sugirió que podría importar más de Argentina en medio de un aumento de precios y enfureció a los ganaderos locales.

"No veo un mundo en el que haya algún enorme, ya sabes, millones y millones de toneladas métricas inundando este mercado", dijo Greer a CNBC en una entrevista. "Eso no forma parte del programa". (Reporte de Susan Heavey y Andrea Shalal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)