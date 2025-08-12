Representante kurda discute en Damasco con jefe de la diplomacia siria sobre integración

Un alto responsable de la administración kurda del noreste de Siria se reunió con el jefe de la diplomacia siria en Damasco, informaron el martes responsables de ambas partes, poco después de que el gobierno anunciara su retirada de las conversaciones previstas sobre la integración kurda en el Estado sirio.

El gobierno había anunciado el sábado que se retiraba de estas negociaciones, previstas en París, y exigió que cualquier discusión futura se celebrara en Damasco, tras una conferencia organizada por la administración kurda con la participación inédita de varias comunidades minoritarias opuestas a las orientaciones de los dirigentes islamistas del país.

Según una fuente kurda, que pidió el anonimato, el encuentro "tuvo lugar el lunes por la noche, a petición del gobierno", entre una responsable de la administración autónoma, Elham Ahmad, y el ministro de Relaciones Exteriores, Asad al Chaibani. La cita fue confirmada a AFP por una fuente gubernamental siria.

Las tensiones son fuertes entre las autoridades surgidas de la alianza rebelde que expulsó a principios de diciembre al expresidente Bashar al Asad y la minoría kurda, que controla vastos territorios del norte y noreste, donde dispone de una administración autónoma que el nuevo poder desea integrar en el Estado sirio.

Mazloum Abdi, jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, brazo armado de los kurdos apoyado por Washington), y el presidente interino Ahmad al Chareh firmaron el 10 de marzo un acuerdo en ese sentido.

Desde entonces se han celebrado varias rondas de negociación, pero estas avanzan lentamente, ya que los kurdos reclaman un sistema de gobernanza descentralizado, algo que Damasco rechaza.

Las conversaciones del lunes se centraron "en la búsqueda de una fórmula adecuada para la descentralización, sin un calendario preciso" para su implementación, según la fuente kurda.