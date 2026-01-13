Representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con Rubio y Vance el miércoles en Washington

Los ministros danés y groenlandés de Relaciones Exteriores serán recibidos el miércoles en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes el canciller de Dinamarca.

"El vicepresidente estadounidense JD Vance ha querido participar también en esta reunión, y será el anfitrión. Tendrá lugar en la Casa Blanca", declaró a la prensa Lars Løkke Rasmussen.

El ministro danés de Defensa anunció por su lado que el lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico.

El año pasado JD Vance visitó durante unas horas la base aérea estadounidense de Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, y calificó a Dinamarca de "mal aliado" por no hacer según él suficientes esfuerzos para garantizar la seguridad de esta región.

En los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Groenlandia asegurando que tomará el control de la isla ártica "de una forma u otra".

El lunes, la OTAN y Groenlandia anunciaron su intención de cooperar para reforzar la defensa de este vasto territorio autónomo danés, con el objetivo de disuadir a Donald Trump.