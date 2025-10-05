Representantes de Podemos en la flotilla se niegan a firmar su extradición y uno inicia una huelga de hambre

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los tres representantes de Podemos que viajaban en la flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez se han negado a firmar la extradición, como sí han hecho los 21 integrantes que regresarán a España este domingo.

Además, desde la organización han confirmado que Martínez ha iniciado una huelga de hambre junto a otras activistas "para denunciar la situación".

Según han explicado fuentes de Podemos, firmar dicho documento implica reconocer una "entrada ilegal" en territorio israelí que "no se ha producido".

"Muñoz, Mbayé y Martínez, junto a centenares de activistas, fueron capturados por fuerzas israelíes en aguas internacionales cuando cumplían con una misión humanitaria, en lo que constituye un secuestro ilegal que incumple la legalidad internacional", han asegurado.

En este sentido, Podemos ha exigido al Gobierno que "realice todas las gestiones necesarias" para lograr "la liberación inmediata" de los activistas que integraban la Sumud Global Flotilla y que califique "el secuestro ilegal cometido por Israel" de "acto de terrorismo de Estado".

Asimismo, la formación también ha llamado a la movilización social "para lograr la liberación de los tripulantes".