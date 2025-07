Representantes israelíes discutirán un alto el fuego en Washington ante la escalada militar en Gaza

By Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 1 jul (Reuters) -

Aviones y tanques israelíes atacaron con fuerza el norte y el sur de Gaza el martes destruyendo grupos de viviendas, mientras el hombre de confianza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se encontraba en Washington, donde se esperaba que debatiera un posible alto el fuego.

Miles de residentes volvieron a huir cuando Israel emitió nuevas órdenes de evacuación, mientras sus tanques penetraban en zonas orientales de la ciudad de Gaza, en el norte y en y , en el sur, según dijeron los residentes. Las autoridades sanitarias locales afirmaron que los ataques habían causado la muerte de al menos 20 personas, y se informó de la destrucción de grupos de viviendas en los distritos de Shejaia y de la ciudad de Gaza, al este de y en . El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

Ismail, residente del suburbio de Radwan, en la ciudad de Gaza, dijo a Reuters que familias recién desplazadas estaban instalando tiendas de campaña en la carretera, tras huir de zonas del norte y el este de la ciudad y no encontrar otro terreno disponible. "No dormimos por el ruido de las explosiones de tanques y aviones. La ocupación está destruyendo viviendas al este de Gaza, en Yabalia y otros lugares a nuestro alrededor", dijo a través de un mensaje de texto y pidió que no se revelara su apellido por su seguridad.

El ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, hombre de confianza de Netanyahu, se encuentra esta semana en Washington para reunirse con responsables de la Casa Blanca, según informó este lunes la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Dermer estaría explorando posibilidades de acuerdos diplomáticos regionales a raíz de la guerra de 12 días de Israel con Irán el mes pasado, así como poner fin a la guerra de Gaza, según un representante israelí.

Netanyahu viajará a Washington la próxima semana y se reunirá con Trump el 7 de julio, según un responsable estadounidense. Se espera que ambos líderes hablen de Irán, Gaza, Siria y otros retos regionales, según un representante israelí en Washington. (Información y redacción de Nidal al-Mughrabi; información adicional de Maayan Lubell; edición de Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)