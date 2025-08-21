Representantes judíos de Francia piden cancelar actuación de Kneecap, acusado de apoyar a Hezbolá

El consejo que representa a organizaciones judías de Francia pidió este jueves cancelar la presentación durante un festival cerca de París del trío norirlandés Kneecap, conocido por la defensa de la causa palestina y por las acusaciones de que apoya a Hezbolá.

"Al mantener a Kneecap, los organizadores convierten Rock en Seine en un festival de la vergüenza", declaró Yonathan Arfi, presidente del Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia (CRIF), en X antes de la actuación prevista el domingo en el festival Rock en Seine.

"Están profanando la memoria de las 50 víctimas francesas de Hamás el 7 de octubre, así como la de todas las víctimas francesas de Hezbolá, incluidos los 58 soldados franceses que murieron el 23 de octubre de 1983 en el atentado de Drakkar", en Beirut, afirmó Arfi.

El representante del CRIF agregó que es posible que haya artistas comprometidos, pero no hay cabida para la apología del "terrorismo" en los festivales franceses.

Kneecap era relativamente desconocido hace unos meses, pero su popularidad se disparó desde que la agrupación convirtió sus conciertos en una plataforma para la causa palestina.

En el Festival de Glastonbury, celebrado en el Reino Unido a finales de junio, la banda acusó al Estado de Israel de ser un "criminal de guerra".

Uno de sus tres miembros, Liam O'Hanna, conocido como Mo Chara, compareció esta semana ante un tribunal de Londres, en un proceso por "infracción terrorista", acusado de exhibir una bandera de Hezbolá durante un concierto en 2024.

En ese contexto, la localidad de Saint-Cloud, un suburbio de París donde tiene lugar Rock en Seine, retiró por primera vez la subvención de 40.000 euros (US$46.450) que da al festival.

En Francia, la banda actuó sin incidentes en el festival Eurockéennes de Belfort y en el Cabaret Vert de Charleville-Mézières.

Para aclarar las posturas de los artistas, se mantuvieron "conversaciones" con el entorno de los músicos y los organizadores de Rock en Seine recibieron la "confirmación" de que "no habrá disturbios", afirmó el director del festival.

"Cualquier declaración de carácter antisemita, apología del terrorismo o incitación al odio" será "objeto de procedimientos judiciales", advirtió el ministro del Interior, Bruno Retailleau, en una carta en respuesta a Caroline Yadan, diputada de la 8ª circunscripción de los franceses residentes en el exterior, que incluye a Israel, quien le pidió que se pronunciara sobre el tema.