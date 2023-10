MADRID, 30 oct (Reuters) - La petrolera española Repsol ha congelado el plan de inversión para una planta de hidrógeno en el País Vasco, al norte de España, debido a la incertidumbre sobre el futuro de un impuesto que grava a las empresas energéticas, dijo el lunes su máximo ejecutivo regional.

La congelación es la primera medida adoptada desde que el consejero delegado, Josu Jon Imaz, dijo la semana pasada que la posible prórroga de un impuesto extraordinario sobre las grandes empresas energéticas —incluido en un acuerdo de coalición entre los partidos de centro-izquierda que aspiran a formar Gobierno— amenazaba las inversiones en el país.

Imaz afirmó que el impuesto favorecía a los productores de energía extranjeros en detrimento de los españoles y creaba incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones en el país. Añadió que Repsol tenía otros países en los que invertir.

El proyecto de hidrógeno de 100 megavatios (MW) suspendido tiene un valor de unos 200 millones de euros (212 millones de dólares), dijo a Reuters una persona familiarizada con el asunto, añadiendo que otros proyectos verdes que está desarrollando la compañía podrían descarrilarse debido a la incertidumbre regulatoria. Los proyectos ecológicos, valorados en unos 1.500 millones de euros, incluyen plantas de hidrógeno en Cartagena y Tarragona, según la fuente.

La planta en el País Vasco forma parte de un plan más amplio para producir hidrógeno verde que se utilizará como materia prima para combustibles sostenibles en su refinería local, dijo el lunes Emiliano López, responsable de la unidad local de Repsol, Petronor, en una entrevista con la emisora vasca Euskadi Radio.

Las empresas energéticas, que invierten a largo plazo, necesitan un marco regulador estable y previsible, dijo López, que también es miembro del consejo de administración de Repsol.

"Si no hay estabilidad, no hay futuro. Si no hay estabilidad, no hay inversiones. Si no hay estabilidad, no hay estrategia", dijo.

El Gobierno español está fomentando la producción de hidrógeno verde —extraído del agua por electrólisis utilizando energías renovables— como solución para descarbonizar la economía.

Sin embargo, el hidrógeno verde sigue siendo costoso y poco rentable sin fuertes subvenciones.

(1 dólar estadounidense = 0,9426 euros) (Reporte de Inti Landauro; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)