Repsol construirá su primera planta de hidrógeno renovable en Cartagena, España

30 sep (Reuters) - Repsol SA:

* Construirá su primera gran planta de hidrógeno renovable en Cartagena, España

* Inversión de más de 300 millones de euros

* Se espera que la planta esté operativa en 2029

* Enagás Renovable actúa como productor independiente de energía

* El electrolizador de Cartagena ha sido seleccionado por la Comisión Europea como proyecto estratégico y de interés común europeo y recibirá financiación

* El proyecto recibirá 155 millones de euros, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

