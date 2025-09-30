Repsol construirá su primera planta de hidrógeno renovable en Cartagena, España
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
30 sep (Reuters) - Repsol SA:
* Construirá su primera gran planta de hidrógeno renovable en Cartagena, España
* Inversión de más de 300 millones de euros
* Se espera que la planta esté operativa en 2029
* Enagás Renovable actúa como productor independiente de energía
* El electrolizador de Cartagena ha sido seleccionado por la Comisión Europea como proyecto estratégico y de interés común europeo y recibirá financiación
* El proyecto recibirá 155 millones de euros, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
