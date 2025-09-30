LA NACION

Repsol construirá su primera planta de hidrógeno renovable en Cartagena, España

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Repsol construirá su primera planta de hidrógeno renovable en Cartagena, España
Repsol construirá su primera planta de hidrógeno renovable en Cartagena, EspañaEduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

30 sep (Reuters) - Repsol SA:

* Construirá su primera gran planta de hidrógeno renovable en Cartagena, España

* Inversión de más de 300 millones de euros

* Se espera que la planta esté operativa en 2029

* Enagás Renovable actúa como productor independiente de energía

* El electrolizador de Cartagena ha sido seleccionado por la Comisión Europea como proyecto estratégico y de interés común europeo y recibirá financiación

* El proyecto recibirá 155 millones de euros, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este lunes 29 de septiembre
    2

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 29 de septiembre

  3. Las marcas que traerá al país el empresario ícono de los 90
    3

    Manuel Antelo: “No podemos ser tan ingratos de no reconocer el cambio”

  4. In Memoriam de los Martín Fierro: así fue el momento más emotivo de la noche
    4

    In Memoriam de los Martín Fierro 2025: así fue el momento más emotivo de la noche

Cargando banners ...