Repsol eleva sus objetivos de reparto de dividendos y de producción de petróleo

Por Pietro Lombardi

MADRID, 10 mar (Reuters) - El grupo energético español Repsol se comprometió el martes a repartir entre sus accionistas entre el 30% y el 40% del flujo de caja que genere con sus operaciones hasta 2028 a través de dividendos y recompras

La medida se ajusta a los recientes planes estratégicos de la empresa, que han dado prioridad a la retribución al accionista.

Repsol distribuirá 3600 millones de euros (US$4200 millones) en dividendos en efectivo y utilizará recompras para alcanzar su objetivo, con un crecimiento anual previsto del dividendo por acción de alrededor del 6%.

Su plan anterior establecía un rango de remuneración del 25% al 35%.

En los próximos años, Repsol reducirá las inversiones tras años de importantes gastos de capital, centrándose cada vez más en su negocio de exploración y producción y ralentizando los negocios bajos en carbono.

En su segmento de exploración y producción, la empresa prevé una producción neta en 2028 de hasta 600.000 barriles equivalentes de petróleo al día, lo que representaría un aumento del 10% con respecto a 2025. Esta previsión no incluye ningún aumento potencial de la producción en Venezuela.

La empresa prevé unas inversiones netas hasta 2028 de entre 7500 y 9000 millones de euros. Esto supone un descenso con respecto al rango de entre 16.000 y 19.000 millones de euros de su anterior plan plurianual. Alrededor del 30% al 35% se destinará a la exploración y producción, una proporción superior a la del plan anterior, y otro 30% se destinará a negocios con bajas emisiones de carbono, frente al 35% anterior.

El flujo de caja de las operaciones aumentará hasta los 6500 millones de euros en 2028, un 20% más que en 2025, según la empresa.

"Repsol cuenta con la estrategia adecuada para seguir creciendo, incluso en un entorno volátil, apoyada en un modelo integrado, un mix equilibrado entre los negocios convencionales y los de bajas emisiones y una cartera de activos diversificada", dijo el consejero delegado, Josu Jon Imaz, en un comunicado.

(1 dólar = 0,8579 euros) (Información de Pietro Lombardi; edición de David Latona y Louise Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Jorge Ollero Castela)