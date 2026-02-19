-Repsol mantiene las recompras y eleva el dividendo y las perspectivas de producción
(Reformula con previsiones, cambia el titular)
MADRID, 19 feb (Reuters) - La española Repsol dijo el jueves que su objetivo para este año es aumentar los dividendos y la producción en su negocio extractivo, mientras que las recompras se prevén en consonancia con 2025.
La empresa española ha convertido la rentabilidad para los accionistas en una prioridad clave de su plan estratégico.
Con este fin, pretende mantener las recompras estables este año en 700 millones de euros (826 millones de dólares), mientras que se espera que el dividendo aumente un 7,8% hasta alcanzar 1,051 euros por acción. En total, los rendimientos deberían situarse en torno a los 1.900 millones de euros.
La empresa tiene como objetivo una producción de entre 560.000 y 570.000 barriles equivalentes de petróleo al día (boe/d) en 2026, frente a una media de 548 boe/d el año pasado.
Repsol pasó de registrar unas pérdidas de 36 millones de euros en el cuarto trimestre de 2024 a obtener unos beneficios de 722 millones de euros en el mismo periodo de 2025.
(1 dólar = 0,8478 euros) (Información de Pietro Lombardi; edición de David Latona; editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)