-Repsol mantiene las recompras y eleva el dividendo y las perspectivas de producción

MADRID, 19 feb (Reuters) - ‌La española ‌Repsol dijo ⁠el jueves que su objetivo para este año es aumentar ​los dividendos y ⁠la ⁠producción en su negocio extractivo, mientras que ​las recompras se prevén en consonancia ‌con 2025.

La empresa española ​ha convertido la ​rentabilidad para los accionistas en una prioridad clave de su plan estratégico.

Con este fin, pretende mantener las recompras estables este año en 700 ​millones de euros (826 millones de dólares), mientras que se ⁠espera que el dividendo aumente un 7,8% hasta ‌alcanzar 1,051 euros por acción. En total, los rendimientos deberían situarse en torno a los 1.900 millones de euros.

La empresa tiene como objetivo una producción de entre 560.000 y ‌570.000 barriles equivalentes de petróleo al día (boe/d) ⁠en 2026, frente a una media ‌de 548 boe/d el ⁠año pasado.

Repsol pasó de ⁠registrar unas pérdidas de 36 millones de euros en el cuarto trimestre de 2024 a obtener unos beneficios de 722 millones de ‌euros en el ​mismo periodo de 2025.

(1 dólar = 0,8478 euros)