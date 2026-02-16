Repsol nombra un nuevo director global de "trading"

Por Robert Harvey y Pietro Lombardi

MADRID/LONDRES, 16 feb (Reuters) - La importante empresa energética española Repsol ha nombrado a Juan Romero director global de intermediación, según informó un portavoz a Reuters el viernes.

Juan Romero sustituirá a José Antonio Correa, que se ha jubilado, según informó la empresa a Reuters. La noticia no se había publicado anteriormente.

Repsol pretende ampliar su división comercial como parte de su estrategia más amplia de transición de una empresa tradicional de petróleo y gas a una empresa multienergética, un cambio que también ocurre mientras se plantea una fusión inversa para su cartera de exploración y producción.

Romero lleva 16 años trabajando en Repsol, según su perfil de LinkedIn, comercializando crudo y combustibles en Madrid y Houston.

Otros directivos del área de trading de petróleo asumirán nuevas funciones como consecuencia del cambio, según ha informado Repsol.

Fernando Gomis sucederá a Romero como director global de comercio de crudo y derivados, mientras que Iñaki Mateo asumirá el cargo actual de Gomis como director global de productos pesados y Carolina Franco se convertirá en directora global de destilados medios, el cargo que deja vacante Mateo. (Información de Robert Harvey en Londres y Pietro Lombardi en Madrid; edición de Lisa Shumaker; edición en español de María Bayarri Cárdenas)