Repsol presenta la Guía "Hacemos cocina", destinada a acompañar a los profesionales de la hostelería.

SANTANDER, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Repsol ha presentado este miércoles en Santander la 'Guía Repsol-Hacemos Cocina', la primera plataforma destinada a acompañar a los profesionales de la hostelería en el inicio, mantenimiento y crecimiento de sus negocios.

El lanzamiento ha coincidido con el reconocimiento otorgado por la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), que ayer premió a Repsol como empresa comprometida con el sector hostelero.

El acto de presentación, que ha tenido lugar en 'La Caseta de Bombas', ha contado con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual; del concejal de Turismo, Fran Arias; del presidente de la AEHC, Eduardo Lamadrid, y la CMO de Repsol, Verónica Buelga.

Esta iniciativa consiste en un punto de encuentro diseñado para fomentar el intercambio de experiencias, conocimientos y perspectivas entre hosteleros de toda España. Así, parte de la premisa de que el éxito de un negocio se construye en comunidad, gracias al aprendizaje colectivo y al apoyo mutuo.

Para ello se basa en dos pilares fundamentales: encuentros presenciales y una plataforma digital.

En el primer caso, y tras la presentación en la capital cántabra, se prevé celebrar entre 15 y 20 encuentros anuales en diferentes puntos del país, acercando la iniciativa a los hosteleros en sus propios territorios.

Y en cuanto a la segunda, ofrece contenidos exclusivos, herramientas prácticas y formaciones diseñadas para mejorar la gestión profesional de los negocios, según ha destacado Repsol.