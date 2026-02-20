Repsol recorta sus objetivos en materia de energías renovables

Por Pietro Lombardi

MADRID, 20 feb (Reuters) - El grupo energético español Repsol ha rebajado sus objetivos para 2030 en materia de capacidad renovable y productos bajos en carbono, en un intento por adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, según se desprende de un informe publicado como parte de sus resultados de 2025.

Desde 2018, la empresa ha creado una cartera de proyectos eólicos, solares e hidroeléctricos en España y en el extranjero, dentro de su estrategia más amplia de transición de una empresa tradicional de petróleo y gas a una empresa multienergética. También ha estado invirtiendo en la producción de hidrógeno verde y combustibles bajos en carbono.

Ahora se ha fijado el objetivo de alcanzar más de 10 gigavatios (GW) de capacidad renovable instalada para 2030, principalmente en España y Estados Unidos, según el informe.

En comparación, en 2021 había previsto alcanzar el doble de esa capacidad para 2030, es decir, 20 GW.

"El crecimiento en los próximos años se ha ajustado a la evolución del entorno, marcado por unos mayores costes de desarrollo y financiación, así como por los incentivos fiscales en Estados Unidos, priorizando las inversiones en función de los umbrales de rentabilidad establecidos por Repsol", añade el informe.

A finales de 2025, Repsol tenía una capacidad instalada de 5,8 GW.

Repsol también redujo sus objetivos en materia de combustibles bajos en carbono, "en respuesta a la demanda imperante y a las tendencias normativas, especialmente en relación con el hidrógeno renovable".

Ahora espera alcanzar una capacidad de producción de entre 1,6 y 1,8 millones de toneladas de biocombustibles y entre 0,7 y 0,8 TWh de biometano. Los objetivos anteriores eran de 2,4 a 2,7 millones de toneladas y de 2,1 a 2,3 TWh.

Ya había recortado los objetivos de hidrógeno verde debido a los retrasos en el desarrollo del mercado y el marco regulatorio.

Un portavoz de Repsol se remitió a las declaraciones del consejero delegado, Josu Jon Imaz, el jueves.

"En cuanto a nuestra trayectoria de descarbonización, tras haber cumplido los compromisos a corto plazo fijados para 2025, modularemos los objetivos a medio plazo, manteniendo los objetivos a largo plazo de acuerdo con el marco regulatorio y empresarial actual", dijo.

