Repsol sopesa fusionar su unidad de exploración y producción con APA, según Bloomberg News

13 nov (Reuters) - Repsol SA está considerando una fusión inversa de su unidad de exploración y producción con socios potenciales, incluido el productor de energía estadounidense APA, informó Bloomberg News el jueves, citando a personas con conocimiento del asunto.
Repsol acordó en 2022 vender una participación del 25% en la división de exploración y producción a la entidad de capital riesgo EIG Global Energy Partners LLC en una operación que valoraba el negocio en US$19.000 millones, incluida la deuda, según el artículo. (Información de Tanay Dhumal en Bengaluru; edición de Shilpi Majumdar; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
