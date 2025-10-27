República Checa.- El presidente de República Checa encomienda al populista Babis la formación del nuevo gobierno

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha encomendado este lunes a Andrej Babis, líder del populista partido ANO y ganador de las elecciones celebradas a principios de octubre, la formación de un nuevo gobierno, con la esperanza de que el nuevo gabinete esté formado antes de que acabe el año.

"En la reunión de hoy, (...) Pavel ha encomendado a Babis las negociaciones para la formación del gobierno. Ha tomado esta decisión basándose en los resultados de las elecciones legislativas, el desarrollo de las negociaciones hasta la fecha y las posiciones de cada partido parlamentario", reza un comunicado de la Presidencia checa.

Durante su encuentro, Babis ha informado al jefe de Estado sobre el estado de las negociaciones para un acuerdo de coalición y el programa "del futuro gobierno", mientras que le ha prometido la entrega de ambos documentos a finales de esta semana. Si bien no ha presentado la composición del futuro Ejecutivo, ha mencionado algunos nombres que está discutiendo con los partidos políticos.

Por su parte, Pavel se ha mostrado "especialmente interesado" en los aspectos relacionados con la política exterior y de seguridad. También ha manifestado que espera "una composición de gobierno que no debilite en modo alguno los principios" del Estado democrático "consagrados" en la Constitución del país europeo, según el citado documento.

AHORA DEBEMOS FINALIZAR EL ACUERDO DE COALICIÓN

Más tarde, Babis ha indicado que "ahora" es el momento de finalizar el acuerdo de coalición y la declaración del programa del gabinete, alegando que, cuando estos aspectos estén listos, podrá discutir la composición del Ejecutivo.

"Me complace que el presidente me haya confiado la formación de gobierno (...) Creo que cumpliremos con mi objetivo: que el gobierno se forme a mediados de diciembre a más tardar", ha señalado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

En las últimas semanas, Babis ha estado negociando un programa de gobierno junto a los partidos de extrema derecha Libertad y Democracia Directa (SPD) y AUTO, con el objetivo de formar un gabinete de 16 miembros distribuido entre estas tres formaciones políticas.