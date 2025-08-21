República Checa: Jankto anunció su retiro con 29 años
"Quiero pasar el tiempo con mi hijo", explicó
1 minuto de lectura
“Demasiadas lesiones, y luego quiero pasar más tiempo con mi hijo”, explicó Jankto desde su cuenta de Instagram, donde se había convertido en el primer futbolista activo en revelar su homosexualidad.
“Muchos me preguntan si seguiré jugando. Mi respuesta es: lamentablemente, no. La razón es simple: demasiadas lesiones, los ligamentos de mi tobillo se han roto por completo”, añadió el ex mediocampista de Sampdoria y Udinese, entre otros.
“La clave es mi hijo, a quien no veo muy a menudo. Quiero cambiar esta situación, porque sólo tenemos una familia, y por eso quiero mudarme a Praga y pasar más tiempo con él”, completó Jankto, quien tiene contrato con Cagliari hasta el final de la temporada 2025-26 y es padre de un niño con la modelo Marketa Ottomanska.
Jankto, que se había incorporado al Cagliari en 2023, confirmó estar de novio luego de haberse convertido en el segundo futbolista profesional en revelar ser gay después del australiano Josh Cavallo.
El mediocampista, que sumó 4 goles en los 45 partidos que disputó con la selección de República Checa, reveló ser homosexual en 2023, dos años después de separarse de Ottomanska.
(ANSA).
