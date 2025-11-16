República Checa planea expansión nuclear para duplicar producción y dejar combustibles fósiles

PLANTA NUCLEAR DUKOVANY, República Checa (AP) — Las ocho enormes torres de enfriamiento de la planta de energía de Dukovany dominan un sitio de construcción para dos reactores más, mientras la República Checa avanza con sus planes de expandir su dependencia de la energía nuclear.

Las plataformas de perforación móviles han estado extrayendo muestras a 140 metros bajo tierra para un estudio geológico que asegure que el sitio es adecuado para un proyecto de $19.000 millones como parte de la expansión que debería eventualmente al menos duplicar la producción nuclear del país y consolidar su lugar entre las naciones más dependientes de la energía nuclear en Europa.

KHNP de Corea del Sur superó a EDF de Francia en una licitación para construir una nueva planta cuyos dos reactores tendrán una producción de más de 1.000 megavatios cada uno. Después de entrar en funcionamiento en la segunda mitad de la década de 2030, complementarán los cuatro reactores de 512 MW de Dukovany que datan de la década de 1980.

El acuerdo con KHNP ofrece a los checos la opción de construir dos unidades más en la otra planta nuclear en Temelín, que actualmente tiene dos reactores de 1.000 megavatios.

Luego, tienen previsto seguir con pequeños reactores nucleares modulares.

"La energía nuclear generará entre el 50% y el 60% alrededor de 2050 en la República Checa, o tal vez un poco más", dijo Petr Závodský, director ejecutivo del proyecto Dukovany, en una entrevista con The Associated Press.

La expansión nuclear es necesaria para ayudar al país a independizarse de los combustibles fósiles, asegurar suministros constantes y confiables a un precio razonable, cumplir con los requisitos de bajas emisiones y permitir la robusta demanda de electricidad esperada en los próximos años para alimentar centros de datos y autos eléctricos, expresó Závodský.

El renacimiento nuclear de Europa

La expansión checa llega en un momento en que el aumento de la demanda de energía y los plazos inminentes de países y empresas para reducir drásticamente la contaminación por carbono están ayudando a revivir el interés en la tecnología nuclear. Aunque la energía nuclear produce desechos, no genera emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el principal impulsor del cambio climático.

La Unión Europea ha aceptado la energía nuclear al incluirla en el sistema de clasificación para actividades económicas ambientalmente sostenibles, abriendo la puerta a la financiación. Esto ha sido un impulso para la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Francia —el líder nuclear del continente— que han dependido en gran medida de la energía nuclear.

Bélgica y Suecia recientemente descartaron planes para eliminar la energía nuclear. Dinamarca e Italia están reconsiderando su uso, mientras que Polonia está lista para unirse a un club de 12 naciones pro-nucleares en la Unión Europea después de firmar un acuerdo con Westinghouse, con sede en Estados Unidos, para construir tres unidades nucleares.

La UE generó el 24% de la electricidad nuclear en 2024.

Gran Bretaña firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en septiembre que, según el secretario de Energía Ed Miliband, llevará a "una era dorada de la energía nuclear en este país". También invertirá 14.200 millones de libras ($19.000 millones) para construir la planta nuclear Sizewell C, la primera en el Reino Unido desde 1995.

CEZ, la empresa de energía dominante en la República Checa en la que el gobierno tiene una participación del 70%, y Rolls-Royce SMR de Gran Bretaña han acordado una asociación estratégica para desarrollar y desplegar pequeños reactores nucleares modulares.

Los costos

El costo del proyecto Dukovany se estima en más de $19.000 millones, con el gobierno acordando adquirir una mayoría del 80% en la nueva planta. El gobierno asegurará un préstamo para las nuevas unidades que CEZ reembolsará en 30 años. El estado también garantizará un ingreso estable de la producción de electricidad para CEZ durante 40 años. Se espera que la aprobación sea otorgada por la UE, que tiene como objetivo ser "neutral en carbono" para 2050.

"Estamos en una buena posición para argumentar que no podremos prescindir de nuevas unidades nucleares", declaró Závodský. "Hoy, obtenemos alrededor del 40% de la electricidad de la energía nuclear, pero también obtenemos actualmente otro 40% del carbón. Está claro que tenemos que reemplazar el carbón".

La incertidumbre sobre la financiación ha causado un retraso significativo en la expansión nuclear. En 2014, CEZ canceló una licitación para construir dos reactores en la planta nuclear existente de Temelín después de que el gobierno se negara a proporcionar garantías financieras.

El gigante energético ruso Rosatom y la china CNG fueron excluidos de la licitación de Dukovany por razones de seguridad tras la invasión de Ucrania por parte del Kremlin.

CEZ firmó un acuerdo con Westinghouse y Framatome de Francia para suministrar combustible nuclear para sus dos plantas nucleares, eliminando la dependencia del país de Rusia. El contrato con KHNP asegura el suministro de combustible por diez años.

Oposición

Aunque la energía atómica cuenta con el apoyo del público, se pueden escuchar voces escépticas tanto en el país como en el extranjero.

Los Amigos de la Tierra dicen que es demasiado costosa y que el dinero podría usarse mejor para mejorar la industria. El país tampoco tiene aún un almacenamiento permanente para el combustible gastado.

Las plantas de Dukovany y Temelín están ubicadas cerca de la frontera con Austria, que abandonó la energía nuclear después de la explosión nuclear de Chernobyl en 1986. En 2000, una disputa sobre la planta de Temelín resultó en una crisis política y bloqueó los cruces fronterizos durante semanas.

Austria sigue siendo el país más escéptico respecto a la energía nuclear en la UE y su cámara baja del Parlamento ya ha rechazado el plan checo de pequeños reactores modulares.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.