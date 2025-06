República Democrática del Congo y Ruanda firmarán acuerdo de paz clave el 27 de junio

DAKAR, Senegal (AP) — República Democrática de Congo y Ruanda firmarán un acuerdo de paz el 27 de junio en Washington, según un comunicado conjunto emitido el miércoles por ambos países y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las dos naciones africanas acordaron los términos del acuerdo que busca poner fin a los combates en el este de Congo.

Las autoridades congoleñas han acusado a Ruanda de respaldar a los rebeldes del M23 en el este del país. Expertos de Naciones Unidas sostienen que los rebeldes tienen el respaldo de unos 4000 soldados de la nación vecina.

El conflicto de varias décadas se intensificó en enero cuando los rebeldes del M23 avanzaron y tomaron la estratégica ciudad congoleña de Goma, seguida de Bukavu en febrero.

El borrador del acuerdo incluye "disposiciones sobre el respeto a la integridad territorial y la prohibición de hostilidades; la retirada, el desarme y la integración condicional de grupos armados no estatales", explicó la nota.

En el pasado, ambos países han mantenido conversaciones de paz que en gran medida se estancaron, incluyendo unas mediadas por Qatar.

Corneille Nangaa, líder de la Alianza del Río Congo, una coalición de grupos rebeldes, afirmó a The Associated Press en abril que las sanciones internacionales y la propuesta de acuerdo con Estados Unidos acerca de minerales para buscar la paz no detendrían los combates.

El M23 es uno de unos 100 grupos armados que han estado luchando para conseguir territorios en el este de Congo, rico en minerales, cerca de la frontera con Ruanda. El conflicto ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo y ha desplazado a más de siete millones de personas.

