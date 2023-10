SANTIAGO (AP) — Las mujeres pequeñas de la República Dominicana volvieron a demostrar que son muy fuertes.

Por tercera vez consecutiva, una dominicana se proclamó campeona en la división de menor peso en la halterofilia femenina de los Juegos Panamericanos.

Dahiana Ortiz se adjudicó la medalla de oro en los 49 kilogramos, mientras que su compatriota Beatriz Pirón logró el bronce en el arranque del deporte en Santiago 2023.

En su último intento de la jornada, Ortiz logró totalizar 107 kilogramos para un acumulado de 190 que le sirvió para para superar a la venezolana Katherin Echandía, ganadora de la plata al concretar 189, mientras Pirón amarró el bronce con 181.

“Sabía que tenía que dar la cara para Dominicana. Es un orgullo llevar la medalla para ellos”, dijo Ortiz. “Es un orgullo tener dos medallas para mi país. Las mujeres pequeñas tenemos mucha fuerza y decisión, y siempre queremos más y más”.

Hace cuatro años, en Lima 2019, Pirón fue la medallista de oro y el bronce se lo quedó su compatriota Santa Cotes. En Toronto 2015, cuando la división menor para mujeres era de 48 kilogramos, Cándida Vázquez se coronó monarca regional y Pirón también se llevó un bronce.

“Para mí es la tercera vez que subo al podio junto a una compañera. Es algo especial para mi país que podamos hacerlo otra vez”, dijo Pirón. “Ha sido un largo camino todos estos años porque tuve muchas lesiones, pero conseguimos un nuevo podio”.

Cuba busca redimirse

Cuba inició con fuerza su participación en el levantamiento de pesas cuando Arley Calderón atrapó el oro en la división de 61 kilogramos.

Los cubanos vinieron a Chile con la intención de lavarse la cara luego de una decepcionante actuación hace cuatro años.

Calderón, sexto en Lima 2019, totalizó 279 kilogramos combinados para superar al mexicano Víctor Güemez, quien alzó 276 y se quedó con la plata, mientras que el peruano Luis Bardales totalizó 275 para el bronce.

La medalla de oro de Calderón fue también la primera de ese color para la delegación cubana en Santiago 2023.

“Hace cuatro años no tuve una actuación muy buena, pero me preparé cuatro años y aprendí mucho de los entrenadores para que ahora saliera un buen resultado”, dijo Calderón. “Es un buen resultado. Todavía no clasifico a Juegos Olímpicos, pero me ayuda a la preparación”.

A lo largo de la historia de los Juegos Panamericanos, Cuba es el país más laureado en la halterofilia. Los caribeños acumulan 67 medallas de oro para superar a Estados Unidos, segundo con 50. Colombia es tercero con 30.

Pero hace cuatro años, en Lima 2019, la delegación de la isla apenas pudo conseguir una medalla de plata en todas las pruebas.

Calderón ya se encargó de mejorar eso en apenas el primer día.