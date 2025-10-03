República Dominicana aspira a alcanzar un 50% de empleo formal para 2028

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares, avanzó este viernes que la meta del Gobierno de Luis Abinader es alcanzar un 50% de empleo formal para 2028 y una reducción de la tasa de desempleo hasta el 4,5%.

"Hemos logrado una reducción interanual de 2,2%, proyectando una tendencia favorable hacia la formalización y el acceso a la seguridad social, nuestra meta es alcanzar un 50% de empleo formal para 2028, con crecimiento interanual constante, empleabilidad juvenil superior al 59%, reducción de la tasa de desempleo abierto al 4,5% e incremento de la ocupación formal de mujeres a más del 51%", indicó durante su intervención en la 20ª Conferencia Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según los datos del Banco Central de República Dominicana, la informalidad se situó en el 54% al cierre del primer semestre de este ejercicio, mientras que la tasa de desempleo descendió hasta el 5% en el segundo trimestre del ejercicio, con una tasa de ocupación femenina que superó el 50% por primera vez en su historia.

Olivares también precisó que el salario mínimo real "habrá crecido un 38,1% respecto a 2018" y que, en estos cinco años, se han generado 512.000 puestos de trabajo, con una media anual de 102.000 nuevos empleos.

Entre abril y junio, el titular de Trabajo aseguró que el país alcanzó un récord histórico de 5.123.548 personas ocupadas, con una tasa de ocupación del 62,8%, la más alta en la historia reciente del país.

"Este desempeño se tradujo en la creación de 121.164 nuevos empleos respecto al mismo período del año anterior", puntualizó.