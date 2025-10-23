República Dominicana: Autoridades dominicanas buscan atraer inversiones en Madrid durante la Semana Dominicana en España

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Representantes del Gobierno de la República Dominicana buscarán atraer inversiones y fortalecer la cooperación bilateral con empresas españolas durante la segunda edición de la Semana Dominicana en España (Sede), que se celebrará este año en Madrid desde el 27 hasta el 31 de octubre.

La comitiva está encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor-Ito Bisonó, junto a diversas autoridades gubernamentales dominicanas y a representantes del sector empresarial del país. Durante la Semana Dominicana en España se abordarán temas estratégicos para el desarrollo y la cooperación bilateral, como la banca digital y el 'fintech', la manufactura avanzada y los servicios globales o las industrias creativas.

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana, el país cerró 2024 con un flujo récord de inversión extranjera directa (IED) de US$4523 millones (3895 millones de euros), la cantidad más alta en tres décadas. En este sentido, España se posicionó como el segundo país inversor con US$1126 millones (969 millones de euros), solo detrás de Estados Unidos, con principal énfasis en sectores como la energía, el turismo y bienes raíces.

"España ha sido un aliado clave en ese proceso, y esta Semana Dominicana reafirma el compromiso de ambos países con un crecimiento compartido", afirmó el ministro Bisonó.

El país centroamericano se presentará en Madrid como un país con "reglas claras, transparencia y estabilidad", con capacidad de atraer cerca del 30% de los flujos de inversión extranjera directa que llegan al Caribe y la expansión de sectores como las zonas francas o el turismo.