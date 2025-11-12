República Dominicana comienza a restablecer el suministro eléctrico tras un apagón nacional

SANTO DOMINGO, 12 de noviembre (Reuters) - Las autoridades de República Dominicana dijeron el martes que habían restablecido parte del suministro eléctrico del país tras un apagón nacional ocurrido a primera hora del día.

El sistema eléctrico nacional se estaba restableciendo gradualmente después de un fallo a las 13:23 hora local (17:23 GMT) en la subestación de San Pedro I, que desencadenó el apagón, dijo la compañía eléctrica estatal en un comunicado, citando al ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría.

"En estos momentos ya contamos con más de 527 megavatios generando, lo que representa más de un 15% de la demanda nacional, y este número seguirá incrementándose conforme avance el proceso de estabilización", dijo Echavarría durante una rueda de prensa celebrada en el Centro de Control de Energía.

Ya se ha restablecido el suministro eléctrico en algunas zonas de Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo Norte y el sur del país, añadió.

Las autoridades del sector eléctrico dijeron que algunos servicios de transporte público se han reanudado en algunas partes de la capital y están operando de forma gratuita.

Las centrales hidroeléctricas fueron las primeras en volver a conectarse al sistema, seguidas de varias centrales térmicas, en un proceso gradual destinado a garantizar la estabilidad y seguridad de la red, añadieron las autoridades. (Información de Paul Mathiasen; escrito por Natalia Siniawski; edición de Brendan O'Boyle; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)